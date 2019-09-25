台北青少年桌球賽》地主A隊克服「失眠」取2連勝 明與南韓拚4強

戴茗葦對日本加上裕上演逆轉秀，助台灣A隊先馳得點。（桌球協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣A隊今日在2019年台北青少年桌球公開賽18歲組，兩名大將戴茗葦、黃毓仁剛結束克羅埃西亞賽事，昨才回到台灣，導致前晚因時差關係嚴重失眠，首日攜手率隊收拾馬來西亞及由愛工大名電高校為主體的日本B隊，明日對戰同為2連勝南韓A隊，力拚4強席次。

戴茗葦、黃毓仁剛結束克羅埃西亞青年公開賽，昨回台灣已是下午4點，戴茗葦透露，「我知道有時差，故意拖到晚上11點半才睡，結果睡1小時就醒，再來完全睡不著，拖到凌晨3點多才入睡。」

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戴茗葦對日本加上裕上演逆轉秀，助台灣A隊先馳得點。（桌球協會提供）

台灣A隊首戰以3：0力克馬來西亞，但次役面對日本B隊，打頭陣的戴茗葦一度陷入苦戰，驚險以4：11、11：6、11：13、11：8、11：6逆轉加山裕，第5局更是從4：6落後，回過神以連拿7分將對手「定桿」。

值得一提的是，愛工大名電曾到台灣移地訓練，戴茗葦當時練習難以贏過加山裕，想不到這次能上演逆轉，令他覺得意外。至於同樣睡不好的黃毓仁在第2點則以，11：9、8：11、11：9、11：9擊敗吉山僚一，最後則由未出國比賽的另一小將黃彥誠直落3完封對手。

台灣A隊明日早上9點碰上同組不敗的南韓A隊，戴茗葦、黃毓仁及黃彥誠期待能成功捍衛主場，拚下4強入場券。

戴茗葦對日本加上裕上演逆轉秀，助台灣A隊先馳得點。（桌球協會提供）

黃毓仁以3：1擊敗日本吉山僚一。（桌球協會提供）

黃毓仁以3：1擊敗日本吉山僚一。（桌球協會提供）

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