莫頓先發戰洋基力拚3連勝 今日賽事預告與轉播

光芒強投莫頓。（資料照，USA TODAY Sports）

自由體育為您整理一天的精彩賽事預告與轉播！

大聯盟例行賽進入尾聲，早上7點由光芒坐鎮主場挑戰洋基，光芒推出莫頓（Charlie Morton）先發，洋基則派出羅艾西加（Jonathan Loaisiga）主投。光芒昨在12局大戰中靠著崔志萬的再見全壘打，以1分差氣走洋基，目前在美聯外卡仍暫居第2，不過僅領先身後的印地安人0.5場勝差。此役莫頓要力拚率隊奪下3連勝，並穩住外卡資格。

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日職今有2場轉播要帶給球迷，下午5點由樂天出戰西武，樂天王牌投手則本昂大前一場主投8局無失分，今天能否抵擋「山賊」打線？另一場則由日本火腿迎戰歐力士，歐力士右投K-鈴木要幫助球隊終止3連敗。喜愛日職的球迷們，記得準時收看轉播囉！

中職例行賽方面，晚間6點35分由統一獅出戰中信兄弟，獅隊派出老將潘威倫先發，對決象隊的楊志龍。潘威倫前一場先發主投4.2局失掉4分，今天要挑戰生涯第143勝。而中信兄弟昨天贏球後，目前領先第二名的富邦悍將2.5場勝差，若想在下半季封王，每場比賽都是關鍵。球迷們一起打開電視幫喜愛的球隊加油！

MLB

07:00 洋基@光芒 FOX體育、FOX體育3台、民視

日職

17:00 太平洋聯盟賽事 FOX體育

17:00 太平洋聯盟賽事 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 統一獅@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

東奧女壘亞太區資格賽

10:00 台灣@印尼 ELEVEN SPORTS1

FIBA亞洲盃女籃賽

22:30 台灣@印度 ELEVEN SPORTS1

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