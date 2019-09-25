籃球》半場領先6分 台灣隊仍不敵日本苦吞2連敗

台灣隊黃鈴娟飆進4顆三分球，攻下全隊最高12分。（圖片取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2019亞洲女籃賽小組賽第2日，台灣隊今強碰衛冕軍日本，雖然上半場打完取得6分領先，戰局卻在第3節風雲變色，日本隊單節拉出27：9攻勢，最終台灣隊以49：78落敗，小組賽吞下2連敗。

今年亞洲盃小組賽台灣和南韓、日本及地主印度同組，分組前3將能前進6強淘汰賽，分組第1則直接晉級4強。昨台灣隊以4分差不敵南韓後，接著對上日本、印度得至少搶下1勝才能保住分組前3。

請繼續往下閱讀...

衛冕軍日本上半場得分多集中在高田真希及WNBA球星渡嘉敷來夢身上，兩人攜手拿下23分，倒是台灣隊得分多點開花，射手黃鈴娟三分球3投3中、攻下9分，在前兩節打完助隊以33：27領先。

易籃後，日本隊展開反撲，靠著宮澤夕貴連拿5分超前，透過防守壓迫讓台灣無法輕易出手，全隊單節僅攻下9分，前3節打完日本反倒取得雙位數領先，且台灣隊也無力在決勝節縮小差距，只能苦吞第2敗。

台灣隊黃鈴娟飆進4顆三分球，攻下全隊最高12分，陳薇安6分、3籃板次之，WNBA球星渡嘉敷來夢攻下全隊最高19分、11籃板，高田真希挹注19分。

台灣隊今強碰衛冕軍日本，雖然上半場打完取得6分領先，下半場風雲變色，最後吞下2連敗。（圖片取自FIBA官網）

台灣隊今天不敵日本隊。（圖片取自FIBA官網）

日本WNBA球星渡嘉敷來夢。（圖片取自FIBA官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法