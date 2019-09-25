觀護盃》夢想家復仇莫諾吸血鬼失利 挑戰衛冕宣告破滅

寶島夢想家洋將羅素拿全隊最高15分。（觀護盃提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕花蓮觀護盃壓軸場上演ABL東南亞職業聯賽內戰，寶島夢想家出戰泰國莫諾吸血鬼，但羅素（Cullen Russo）讀秒階段的追平一擊以失誤收場，夢想家61：65未能復仇成功，同時吞下2連敗也宣告退出爭冠行列，無緣挑戰衛冕。

夢想家上季以例行賽龍頭之姿收下季後賽門票，但第一輪碰上莫諾吸血鬼卻在3戰2勝制的比賽爆冷吞下2連敗，黯然淘汰出局，今天雙方再次交手成為最大看點，夢想家盼能一雪前恥。

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不過，夢想家整場比賽幾乎一路落居下風，半場打完以30：38落後，雖最後一分鐘逼到2分差，有大好機會能夠翻轉戰局，卻在關鍵時刻失誤頻傳，羅素在籃下未能把握追平良機，倉促出手連籃筐都沒碰到，讓對手輕鬆搶走球權，莫諾吸血鬼靠著最後兩罰鎖定勝局，以4分差摘下勝利。

羅素的15分表現為夢想家隊之最，楊敬敏10分居次，連2戰得分達雙位數，陳世念也有10分貢獻，田壘雖於賽前參與練投，不過，由於感冒造成過敏性鼻炎，總教練下令讓他好好休息，此役並未出戰。

夢想家戰績為0勝2敗，確定無緣分組第一，按照賽制規則，已經沒有機會進入最終的冠亞軍賽，衛冕之路宣告夢碎。

寶島夢想家陳世念拿10分。（觀護盃提供）

寶島夢想家楊敬敏拿10分。（觀護盃提供）

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