日職》驚！巨人軍所用的營養補充品 竟含微量禁藥成份

讀賣巨人表示，一家合作廠商所提供的營養補充品，含有微量的禁藥成份。圖片為示意圖，為台灣好手陽岱鋼，與本新聞無關。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人昨天公布，一家合作廠商提供的營養補充品內含微量的禁藥成份，球隊陣中有多名選手使用，但藥檢呈現陽性反應的可能性相當低。此外，除了巨人球團外，也有其他球隊的選手使用。

《日刊體育》報導，讀賣巨人表示，接獲「株式会社ドーム（DOME Corporation）」廠商的報告，其中一個營養補充品中，含有三項世界反禁藥組織所列的禁藥成份。該公司將委託調查機構，確認是否有對人體造成影響。該廠商說明，這些成份極少，藥檢呈現陽性的可能性低。

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讀賣巨人說明，該營養補充品自6月份發售以來，有多數選手使用。球團除了全面協助日職反禁藥委員會的調查外，也會委託專業的調查機構，對選手們的身體進行檢查。

《Sanspo》報導，「DOME Corporation」是為了獲得世界反禁藥組織認證，因此把該營養補充品送至英國機構檢查，未料卻驗出三項有增強肌肉的禁藥成份，這些是不屬於產品內的內容物，很有可能是委託製造的工廠，其生產線所留下的殘留物。目前有2000個在市場上流通，該公司正在緊急收回。

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