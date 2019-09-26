MLB》打擊陷入低潮 張育成有感而發自問「什麼是最重要的？」

張育成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今繼續與白襪交手，由於陣中主力三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）昨天正式歸隊，旅美好手張育成今依舊在板凳待命，近期打擊陷入低潮的他今日也在賽前於臉書發文抒發心情、勉勵自己最重要的事是「每一天都比昨天進步。」

8月底由於右手腕骨折接受手術的拉米瑞茲昨一回歸就繳出雙響砲的驚人表現，張育成則在5局下頂替拉米瑞茲的位置守三壘、隨後在下個半局上場打擊，不過擊出雙殺打。7局下張育成再因守備調動鎮守游擊，9局上為第一個上場打擊的打者，可惜遭到三振，打擊率降至0.182。

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對於近期打擊陷入低潮，張育成今在臉書發文來一場「與自己的小對話」，他在文中表示希望能給擁有相同困擾的人一些鼓勵，並反問自己什麼才是最重要的事。「什麼對我來說是最重要的？打擊率？轟幾支？完美守備？最重要的是我每一天都比昨天進步。」

張育成寫道，希望自己能開心享受比賽、如此一來才能在場上有所發揮，畢竟來到大聯盟難免有壓力。「今年我達成從小的夢想，站上大聯盟，雖然告訴自己不要壓力大，但站上夢想舞台，壓力是無可避免的。」

張育成也藉機會勉勵所有球迷、「我們一起努力，我努力打棒球，你/妳努力工作，努力學習。」希望大家能夠與他一起戰勝自己、共同成長。

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