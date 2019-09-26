羽球》連3站一輪遊丟掉球后 山口茜深夜發文

山口茜。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本名將山口茜近期深受腰傷所苦，丟掉球后寶座，自8月世錦賽起已經連續3站一輪遊，她昨深夜在推特上報平安，誓言：「下次的比賽要有朝氣地在大家面前打球。」並附上這她最近世界排名積分表，寫下：「#世界第一 #這次8週」顯示出勝負欲。

山口茜7月份在印尼、日本兩站封后，超越戴資穎登上世界第一，不料接下來受到腰傷影響，她8月起接連在世錦賽、中國賽都首站遭淘汰，當了8週球后後再把大位還給小戴，昨天轉戰南韓，第一局都還沒打完就宣布因傷棄賽。

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球迷擔心她的狀況，山口茜昨在個人推特發文表示 ：「謝謝大家的關心，我很好！下次的比賽，為了能夠有朝氣地呈現在大家面前，我會盡我最大的努力。球迷能夠溫暖支持我，就是我的幸福。」

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