NBA》 加盟籃網希望又落空 「甜瓜」竟輸2位落選秀

「甜瓜」安東尼加盟籃網的希望又落空。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）曾建議球隊高層簽下「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），給這位準名人堂球星有好好道別的機會，但3人想在布魯克林合體的美夢看來難以成真，球隊早已有其他屬意人選，今宣布簽下灰狼前鋒威廉斯（CJ Williams）及新秀中鋒John Egbunu。

35歲的安東尼上季在與火箭分道揚鑣後，生涯前16個球季場均得分都在20分以上，但無論在雷霆或火箭皆無法融入球隊，成績也大幅下滑，被火箭裁掉後至今還在尋覓新東家，而他之前雖然傳出跟籃網的球員一起練球、杜蘭特和厄文也頻頻助攻，不過決策者似乎另有打算。

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雖然籃網總管馬克斯（Sean Marks）昨在記者會上表示，籃網在簽自由球員時，會將所有人都列入考慮，不過「甜瓜」回歸希望再度落空，籃網今在官網宣布已與威廉斯和新秀中鋒Egbunu達成協議。《The Athletic》記者Shams Charania則透露，籃網將用非保障合約簽下他們。



29歲前鋒威廉斯是2012年的落選秀，曾在快艇、發展聯盟以及海外聯賽打過球，上季與灰狼簽下雙向合約後，出賽了15場比賽，身高211公分的24歲奈及利亞中鋒Egbunu則是2018年的落選秀。

籃網簽下上季效力灰狼的前鋒威廉斯（左）。（資料照，法新社）

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