足球》梅西回歸3場後又傷 巴薩鋒線再度拉警報

被犯規後梅西相當疼痛。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巴塞隆納官方宣佈陣中王牌球星梅西（Lionel Messi）因大腿傷勢，將再度進入傷兵名單之中，緊接著週末又要作客出戰赫塔菲（Getafe），這對開季狀況不佳的巴薩來說是「屋漏偏逢連夜雨」，唯一的好消息是法國的年輕小將登貝萊（Ousmane Dembélé）已傷癒歸隊，多少彌補梅西缺陣的火力空缺。

巴薩於昨（25）日主場迎戰比亞雷亞爾（Villarreal）的賽事中，梅西今年首度先發登場，這僅僅是他本季第3度出賽，梅西上半場表現不錯有送出1次助攻，終場巴薩也以2：1擊敗強敵比亞雷亞爾，收下重要的3分積分。

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這位新科FIFA最佳球員在比賽中一次嚴重的被犯規，讓他一度暫時去到場邊做治療，半場結束後梅西也旋即被換下場，換上的球員是開季首戰後即進入傷兵名單的登貝萊，這也是登貝萊自首戰受傷後，回歸陣中的首場出賽。

梅西於巴薩季前訓練營時傷及小腿，休息至上週中的作客多特蒙德的歐冠賽事中首度回歸，以替補的身分登場，上週末作客出戰格拉納達時也以替補出賽，本場終於以先發身份出賽卻再遇傷病，除了對巴薩整體的戰力上來說是一大打擊，也對本季火力不足的鋒線更是雪上加霜。

巴薩本季作客表現相當糟糕，西甲開季3場客場1勝未得，僅有1和2敗的成績，目前開季6輪比賽下來積分僅10分排名第5，暫時排名第一的皇馬積分來到14分，第二的馬競以13分緊追在後，歐冠首戰作客多特則是踢和收場。

巴薩雖收下重要的比賽勝利，但傷了主將一點也開心不起來。（資料照，法新社）

登貝萊（圖左）本場為傷癒歸隊後首度出賽。（資料照，法新社）

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