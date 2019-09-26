MLB》紅雀2連敗響尾蛇 釀酒人緊追瞄準國中龍頭（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕暫居國聯中區龍頭位置的紅雀，賽前領先第2的釀酒人2.5場差，此役作客面對響尾蛇的最終戰，以7：9再度敗下陣來，「憤怒鳥」苦吞近期2連敗後和釀酒人的場差僅剩2場，紅雀例行賽剩餘3場，釀酒人則尚有5場要打，國聯中區的龍頭之爭一切都還有變數。

弗羅雷斯全場敲3安，包括一發兩分砲，幫助響尾蛇戰勝紅雀。（美聯社）

本場比賽，響尾蛇6局下半靠著3支安打、2次保送，以及紅雀發生的2次失誤和1次暴投，狂轟7分逆轉比分奠定勝基，其中包括弗羅雷斯（Wilmer Flores）的一發兩分砲，這是他本季的第9轟，佛羅雷斯全場4打數3支安打，外帶4分打點和1得分的表現為全隊最佳。

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紅雀隊全隊以馬丁尼茲（Jose Martinez）全場5支3，外加2打點2得分的表現最為優異，此外陣中兩位新人艾德曼（Tommy Edman）和Randy Arozarena也都各有單場雙安的演出。紅雀雖於9上展開反擊並攻下2分，只可惜最終仍以7：9敗下陣來。

響尾蛇的先發投手凱利（Merrill Kelly）今主投6局被敲8安失5分，另有7次三振演出，雖然狀況不是挺好，但靠著隊友的火力支援，幸運地收下本季第13勝，9局上場救火的布雷德利（Archie Bradley）驚險收下本季第17次救援成功。

紅雀在輸球後目前戰績為90勝69敗，釀酒人今日比賽尚未結束，目前87勝70敗，且今日比賽暫時領先紅人中，一旦今天釀酒人贏球，戰績來到88勝70敗，和紅雀的場差將縮減到僅1.5場，讓國聯中區的龍頭之爭仍保有懸念。

響尾蛇先發投手凱利今投6局失5分，收下本季第13勝。（法新社）

紅雀菜鳥投手費南德茲，上場救援被敲全壘打，無奈苦吞本季首敗。（今日美國）

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