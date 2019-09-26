足球》新帥上任果然有差！ 國米義甲開季5連勝隊史最佳

國米新帥孔蒂帶領球隊拿下義甲開季5連勝，破隊史最佳開季紀錄。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕本賽季接手國際米蘭帥位的前義大利國腳孔蒂（Antonio Conte），執教國米首5場義甲賽事皆取得勝利，包括擊敗AC米蘭贏下「米蘭德比」，目前積分15分暫居龍頭，開季5連勝也是國際米蘭隊史於義甲最佳的開季表現。

今晨國際米蘭主場迎戰老牌勁旅拉齊歐，國米靠著比賽第23分鐘安布羅西歐（Danilo D'Ambrosio）在禁區內的頭錘破門，拿下全場唯一的1分，幫助國米終場以1：0氣走來訪的拉齊歐，收下開季義甲5連勝。

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國米開季狀態火熱，目前於義甲積分15分位居榜首，領先第二的祖文特斯2分，讓各界相當期待有機會阻斷祖文在義甲的獨霸景況，目前祖文已達成義甲8連霸業（2012–2019年），國米前一次奪冠已是2010年，該年國米完成義甲唯一一次的單季三冠王成就（義甲、義大利盃、歐冠）。

現任國米主帥孔蒂，曾執教祖文、切爾西和義大利國家隊等，並在執教祖文時期收下義甲3連霸（2012–2014），擔任切爾西主帥時期則斬獲過1次英超冠軍（2017年），現執教國米則期望幫助球隊，收下睽違10年既隊史第18座的義甲金盃。

這賽季國米不只易帥後有好結果，在鋒線的補強上更自曼聯挖角來雙前鋒，來自比利時的「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）和智利的桑契斯（Alexis Sánchez），後防則是補進來自馬競的烏拉圭中後衛戈丁（Diego Godín），今夏重要的補強動作讓國米有本錢挑戰祖文特斯的霸業。

盧卡庫這今夏以8000萬歐元的身價，破隊史紀錄轉隊來到國際米蘭。（路透社）

戈丁的到來，讓國米的後防多了一根定海神針。（路透社）

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