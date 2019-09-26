MLB》睽違13天後再登板 陳偉殷中繼3局失2分

等了13天再上場，陳偉殷對大都會中繼3局失2分、飆3K。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕等了13天，陳偉殷今天終於在面對大都會隊的比賽上場，接替主投2局就狂失7分的先發杜格（Robert Dugger），而他今登板首局遇亂流被敲3安失2分，不過接下來回穩，僅再被敲出1安，還送出3次三振，馬林魚最後以3：10不敵大都會。

馬林魚今先發投手杜格開局就不穩，保送又接連被敲安先丟3分，2局下續投仍不見起色，先因高飛犧牲打掉分，又被阿隆索（Pete Alonso）轟出3分砲，僅投2局就退場，讓馬林魚以0：7遙遙落後。

請繼續往下閱讀...

3局下馬林魚拉上陳偉殷中繼，一上來就被卡諾（Robinson Cano）敲出二壘安打，陳偉殷接下來雖然K掉佛雷澤（Todd Frazier），不過羅沙里歐（Amed Rosario）敲出長打形成場地規則二壘安打，讓陳偉因失掉第1分，隨後他三振掉德葛隆（Jacob deGrom），但卻又被尼莫 （Brandon Nimmo）擊出單局第3支二壘安打，再掉第2分，才用滾地球辛苦抓下最後一個出局數。

4局下陳偉殷續投，連續用滾地球解決大都會重砲阿隆索、康佛托（Michael Conforto），接著他再用曲球讓拉莫斯（Wilson Ramos）敲出平飛球出局，回穩漂亮演出3上3下；5局下2出局後，雖被羅沙里歐敲安上壘，但最後用滾底球解決德葛隆，化解危機也結束投球工作。

總計陳偉殷今天中繼3局被敲4安，責失2分，39球中有29球是好球，最快球速達92.9英哩（約150公里），防禦率從6.84略降至6.78。

而馬林魚今遭大都會先發德葛隆封鎖，8局上半打完全隊僅出現零星2安，9局上雖然展開反攻，靠著阿爾法洛（Jorge Alfaro）開轟追回3分，不過為時已晚，馬林魚最終就以3：10吞敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法