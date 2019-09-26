日職》王建民揪張奕、蕭一傑日本嗑牛舌 店嗨翻：洋基超級投手來了

王建民、馮勝賢、蕭一傑、張奕等人一起到心齋橋吃牛舌。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕12強台灣隊投手教練王建民啟程赴日本，徵詢旅日好手參加12強意願，前天現場觀看張奕投球，賽後還一起到大阪心齋橋的燒肉店餐敘，讓燒肉店老闆與有榮焉表示：「前洋基隊超級投手來了！」

王建民和中職秘書長馮勝賢於24日赴日觀看張奕對火腿先發的比賽，在賽前還和火腿隊監督栗山英樹握手寒暄、合影留念。

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王建民（右）和火腿隊栗山監督握手寒暄。（取自日刊體育網站）

賽後建仔等人到大阪心齋橋的燒肉店餐敘，這間店是前日職選手、現日本獨盟監督大西宏明所開設，昨天他PO出照片，入鏡的有王建民、馮勝賢、王柏融火腿隊翻譯蕭一傑、還有歐力士投手張奕等人。

大西宏明還指出王建民就是洋基隊2年連續19勝的超級投手，底下日本網友留言：「好豪華的客人陣容」「王建民！最強伸卡投手之一」「為什麼王建民會在日本？？」

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