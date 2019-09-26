MLB》超級新秀阿隆索51轟出爐 距離「法官」障礙剩1轟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會超級新人阿隆索（Pete Alonso）又轟啦！阿隆索今在面對馬林魚的比賽中，敲出三分砲，這發全壘打也是他本季第51轟，不僅拉開他在全壘打排行榜上的領先優勢，只差1轟就能夠追平洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）締造的新秀全壘打紀錄。

阿隆索在第3局擊出左中外野三分砲，飛行距離約437英呎，擊球初速為109.0英哩，幫助球隊取得7：0遙遙領先。阿隆索距離洋基重砲賈吉在2017年寫下的新人單季最多52轟紀錄僅剩1支，而大都會還剩4場比賽沒打，所以阿隆索不但有機會超車賈吉，締造全新的「阿隆索障礙」，還有望成為近代大聯盟第一位拿下全壘打王的新秀。

請繼續往下閱讀...

大都會超級新人阿隆索本季第51轟出爐。（美聯社）

「這對我來說意義重大，」阿隆索在接受美媒訪問談到自己新秀年超狂記錄時說道，「能成為在超過19,000名大聯盟球員中的唯一一人，絕對是奇蹟，這樣的感覺我實在不知道如何用確切的字眼來形容，只能說感覺就是棒極了！」

而24歲的阿隆索也成為繼曼托（Mickey Mantle）、梅斯（Willie Mays）、金納（Ralph Kiner）、福克斯（Jimmie Foxx）之後，大聯盟史上第5位不到25歲就能敲出51轟、至少118打點的球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法