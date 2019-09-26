MLB》少了「幫主」沒差 釀酒人瘋狂9月逆襲闖季後賽（影音）

〔體育中心／綜合報導〕布朗（Ryan Braun）今天首局就轟出滿貫砲奠定勝基，助釀酒人以9：2擊敗紅人，跟上道奇、勇士、紅雀、國民的腳步，拿到國聯最後一張季後賽門票，目前他們落後紅雀1.5場勝差，甚至還有機會在國聯中區封王。

釀酒人闖進季後賽。（法新社）

釀酒人賽後開趴。（法新社）

釀酒人在9月6日還一度落後國聯外卡第二的小熊5場勝差，晉級季後賽機率只有6%，當家重砲耶利奇（Christian Yelich）還在11日因為自打球造成右膝骨裂，本季確定報銷，不過釀酒人居然逆勢上揚，在他報銷後拿下13勝2敗，近期拉出一波6連勝，連續第2年闖進季後賽，自球隊搬遷到密爾瓦基近50季以來的第6次。

請繼續往下閱讀...

釀酒人投手陣容在9月份交出團隊防禦率2.77，居全大聯盟最低，是球隊能夠逆勢晉級季後賽關鍵。另外布朗、穆斯塔卡司（Mike Moustakas）、葛朗多（Yasmani Grandal）紛紛跳出來當英雄。

耶利奇今天拄著拐杖隨隊出現在辛辛那提客場，賽後跟著球隊一起開趴慶祝，他說：「不管是為了什麼原因，我們整個九月都凝聚在一起，這是對大夥們的致敬。」

耶利奇受訪。（法新社）

釀酒人闖進季後賽。（法新社）

釀酒人闖進季後賽。（法新社）

釀酒人投手哈德（左）。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法