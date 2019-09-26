MLB》鑽石打線怎麼了？洋基全隊今僅1安、吞16K慘遭光芒完封

拉梅修敲全隊唯一一安。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今繼續作客光芒主場，受制於對方強投莫頓（Charlie Morton）封鎖，整場比賽打線徹底熄火，全場竟只有拉梅修（DJ LeMahieu）敲出唯一一支安打，終場就以0：4慘遭光芒完封。

莫頓今主投6局飆出9K、前5局還演出無安打比賽，直到6局上半兩出局後才被拉梅修敲出一支右外野方向平飛安打，隨後他保送賈吉，不過讓賈納擊出滾地球出局，順利化解危機，他也在該半局後退場休息。

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莫頓今主投6局飆出9K、收下本季第16勝。（美聯社）

光芒則在1局上就靠著溫德（Joey Wendle）的陽春砲與連續安打攻下2分，6局下達菲（Matt Duffy）再敲二壘安、拉開為3：0領先，8局下賈西亞（Avisaíl García）再從洋基第6任投手賽薩（Luis Cessa）手中敲出一發陽春砲，終場就以4：0獲勝、在系列賽橫掃洋基。

根據紀錄，這僅是洋基隊史上第二場只有1支安打、且吞下16次或以上三振的比賽，上一場為1999年9月10日遭到紅襪「神右」馬丁尼茲（Pedro Martínez）封鎖。

洋基先發羅艾西加主投1局失2分、苦吞第2敗。（今日美國）

季後賽將正式移往牛棚的哈普主投5局失1分送出6K、表現不俗。（美聯社）

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