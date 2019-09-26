MLB》雙城團隊299轟出爐 睽違9年美聯中區封王（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕本季打擊火力相當兇猛的雙城，在今日逆轉戰勝老虎後，再加上印地安人同日輸球，雙城相隔9年再於美聯中區封王，中斷印地安人在此分區的3連霸業。本季目前已敲299發紅不讓的雙城，追平洋基並列全聯盟最多轟的球隊。

雙城於美聯中區封王。（美聯社）

雙城今靠著先發投手Randy Dobnak主投6局失1分的好投表現，加上阿拉耶茲（Luis Arraez）和羅沙里歐（Eddie Rosario）在比賽後段各貢獻1發兩分砲的幫助下，終場雙城以5：1擊敗老虎。

請繼續往下閱讀...

首局下半，坎德拉里歐（Jeimer Candelario）擊出中外野方向深遠的二壘安打帶有1分打點，幫助老虎先馳得點，但老虎全場也就僅得這1分。雙城的攻勢直到7局上半才開始，阿拉耶茲一棒掃出右外野方向的兩分砲超前比分。

（影片來源：大聯盟官網）

8局下半雙城再靠著克魯茲（Nelson Cruz）帶有1分打點的一壘安打，以及羅沙里歐擊出的右外野方向平射兩分砲，這是他本季的第32發紅不讓，這半局雙城再添3分奠定勝基，最終雙城以5：1捕獲全聯盟戰績墊底的老虎。

Randy Dobnak今主投6局僅被敲1安失1分，另有6次三振收下本季第2勝。老虎先發投手D.諾里斯（Daniel Norris）投3局被敲2安，另飆5K無關勝敗，中繼上場的瓦海根（Drew Ver Hagen）則是主投4.1局失3分，苦吞本季第3敗。

雙城目前戰績98勝60敗，印地安人在輸球後為93勝65敗，雙方場差來到5場，兩隊例行賽皆剩餘4場的情況下，雙城確定以分區冠軍身分晉級季後賽，並尚有機會挑戰百勝，使得美聯有機會出現分區龍頭3隊皆百勝的景況。

羅沙里歐（中）本場擊出兩分砲。（今日美國）

多布納克今投6局失1分，拿下本季第2勝。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法