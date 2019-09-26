MLB》生涯首轟即再見轟！ 菜鳥驚天一擊助巨人奪勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕巨人主場迎戰洛磯，前8局打完戰成1：1平手，9局下半1出局時，巨人菜鳥外野手戴維斯（Jaylin Davis）鎖定一顆曲球出棒，擊出中外野方向的再見陽春砲，幫助巨人以2：1氣走洛磯。

巨人菜鳥戴維斯擊出再見全壘打，幫助巨人以1分差氣走洛磯。（法新社）

兩隊雖早已無緣季後賽，但兩邊的先發投手表現皆非常優異，巨人先發投手薩瑪傑哈（Jeff Samardzija）今主投6局被敲5安無失分，洛磯先發投手Tim Melville主投5局被敲4安失1分，兩者皆無關勝敗。

請繼續往下閱讀...

薩瑪傑哈因牛棚投手放火被追平比分，因此無緣本季第12勝，終結者史密斯（Will Smith）於9局平手時上場投球，投1局連飆3K無失分，下個半局因戴維斯敲再見轟，幸運地收下本季第3勝。被敲再見轟的洛磯後援投手強森（DJ Johnson）則苦吞本第2敗。

巨人先是於比賽第3局下半，靠著皮拉爾（Kevin Pillar）適時的帶有1分打點一壘安打，幫助球隊先馳得點。洛磯則是於7局上半，面對巨人首位牛棚投手Tyler Rogers，靠著1支安打、1次觸身球保送，再加上1次巨人一壘手貝爾特（Brandon Belt）的關鍵失誤攻下追平分。

比賽直到9局下半有了變化，賽前尚未在大聯盟開轟的菜鳥，今擔任先發7棒右外野手的戴維斯擊出生涯首轟，用一顆再見全壘打給自己寫下難忘的紀錄。巨人目前戰績76勝82敗，洛磯則是以令人失望的68勝90敗戰績，依舊在國聯西區墊底。

薩瑪傑哈今繳出6局無失分的優質先發表現，但無奈隊友放火而無緣收下勝利。（法新社）

洛磯後援投手強森被戴維斯敲再見紅不讓。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法