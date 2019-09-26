MLB》 張育成代打保送上壘 印地安人輸白襪想拚外卡有變數

張育成今代打一打席，選到四壞球保送上壘。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天繼續作客白襪第2戰，比賽開打先發投手畢伯（Shane Bieber）就遇亂流首局就先掉3分，牛棚7局下又失守，而台灣旅美好手張育成9局上場代打選到保送，幫助球隊攻佔滿壘，不過印地安人接下來卻未能將攻勢延續，終場就以3：8輸給白襪，離季後賽資格愈來愈遠。

此役開打，印地安人先發畢伯一上來就被賈西亞（Leury Garcia）轟出陽春砲，隨後又被連續敲出安打，加上一壘手山塔納（Carlos Santana）野手選擇失誤，開局就先掉了3分，印地安人5局上吹起反攻號角，拉米瑞茲（Jose Ramirez）開轟陽春砲和2支安打追回2分，不過7局下白襪攻勢再起，卡斯提歐（Welington Castillo）開轟3分砲，幫助球隊取得8：3領先，將比分拉開。

請繼續往下閱讀...

9局上印地安人在安打、保送和對手捕逸下，在2出局後攻占一、二壘，印地安人此時換上張育成代打，在與白襪投手佛萊（Jace Fry）纏鬥9顆球後，張育成展現選球眼，選到四壞球保送，幫助球隊攻占滿壘，不過林多（Francisco Lindor）沒能把握機會建功，揮棒落空吞下「再見三振」，印地安人最終以3：8吞敗。

在明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）正式歸隊後，張育成近3場比賽都是替補上場，今9下代打雖沒能敲安，不過仍展現卓越選球能力，獲得1次四壞保送，而印地安人今不敵白襪後，與外卡第二名光芒的勝差也拉開到1.5場，前進季後賽之路岌岌可危。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法