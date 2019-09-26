南韓賽》中國一姐陳雨菲輕鬆晉8強 「成公主」不敵奧原希望遭淘汰

陳雨菲晉級8強。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列的南韓公開賽持續在仁川展開，世界排名第4的中國一姐直落二輕取地主好手金效旻，成功晉級8強；南韓一姐「成公主」成池鉉則不敵日本女將奧原希望，止步16強。

陳雨菲與金效旻先前交手過3次、陳雨菲以2勝1負佔得優勢，此役依舊打得輕鬆寫意，整個比賽過程都未讓對手獲得太多機會、只花36分鐘就以21：13、21：11拿下勝利、晉級8強。下一輪對手將是同胞何冰嬌與泰國女將金達蓬的勝方。

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去年在南韓公開賽打到四強的地主一姐成池鉉今天遭遇最近6次交手吞下5敗的日本好手奧原希望，一開賽兩人就陷入膠著、不過奧原在7：7平手後成功拿到比賽主導權，先以21：13獲得聽牌優勢，次局成池鉉企圖扳回一城、一路緊咬比分，可惜後半段關鍵時刻沒能好好把握、讓奧原拉開差距，再以18：21讓出。奧原希望八強的對手將是加拿大華裔好手李文珊，雙方交手過8次，奧原取得6勝優勢，且近期拉出一波5連勝。

女單其他賽況，泰國一姐依瑟儂也以直落二擊敗日本好手大堀彩，下輪將強碰先前在中國賽闖進四強的日本女將高橋沙也加，兩人交手過8次，依瑟儂握有5勝優勢。

成池鉉止步16強。（記者林正堃攝）

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