壘球》連兩戰扣倒對手 東奧資格賽台灣分組第2晉級

台灣隊杜雅婷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕2020年東京奧運女壘亞大區資格賽在中國如火如荼展開，台灣隊今早交手印尼，靠著杜雅婷先發5局沒有失分，提前在6局以13：0扣倒對手，以預賽戰績2勝1負、分組第2進入決賽，27日決賽首場將對決地主中國隊。

亞洲及大洋洲區（亞大區）奧運女壘資格賽24日開始在中國上海進行，東京奧運女壘項目僅6席，目前已經產生5席，包括地主日本、世錦賽冠軍美國、歐非區資格賽冠軍義大利、美洲區冠亞軍墨西哥、加拿大，亞太區為最後一張門票，共有8隊要搶。

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台灣隊首戰1：5不敵澳洲，不過昨天以7：0扣倒香港，今對上印尼，台灣隊派出杜雅婷先發，投5局只讓對手敲出2支安打，沒有失分，接手的邱安汝則在第6局讓對手3上3下，台灣女將聯手完封印尼。

台灣隊打線今日手感火燙，首局就接連敲安打，加上四壞球保送攻下5分。6局上除了李思詩、何欹璠獲得保送，從第1棒的顏逸開始棒棒開花，單局就出現8支安打，灌進8分，提前在6局就以13：0奪勝，其中楊依婷、林志霙都貢獻3分打點。

林志霙貢獻3分打點。（資料照，記者林正堃攝）

B組預賽結束，台灣隊戰績2勝1敗，但因首戰輸給澳洲，排名分組第2。進入決賽後台灣將在27日先對上中國隊，28日再對上A組的分組第2，為紐西蘭和菲律賓的勝方，最終戰績最佳者，將能獲得東京奧運女壘最後一張門票。

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