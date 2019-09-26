體育署落實身心障礙運動推廣 打造「運動無礙」環境

體育署今在例行記者會首播「愛運動‧動無礙」2支倡議短片。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕體育署積極優化身心障礙者運動環境，並培育身心障礙競技運動選手，今在例行記者會首播與國立臺灣師範大學特教系合作拍攝的「愛運動‧動無礙」2支倡議短片，由聽障羽球世錦賽及聽奧單打金牌的范榮玉，以及2019泰國帕拉羽球國際賽男單銀牌的方振宇，分享透過運動找到人生另一扇窗的感動。

為落實《身心障礙者權利公約》及《國民體育法》第5條精神，保障身心障礙者運動權益，體育署於今年4月辦理「2019年身心障礙者體育運動論壇」，並執行「推展身心障礙者i運動計畫」，以「社會氛圍營造」、「運動機會均等」及「運動典範交流」三大主軸策略，營造「愛運動‧動無礙」的優質運動環境。

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此外，體育署陸續推出「指導身心障礙者教練進修工作坊」、「體育協會教練特教知能宣導」、「競技運動體驗工作坊」及「運動員典範宣導」等子計畫，希望透過人力擴增、倡議宣傳及體驗活動，多方匯集身心障礙者運動所需資源，並提供多元運動參與機會。

體育署今在例行記者會首播「愛運動‧動無礙」2支倡議短片。（記者吳孟儒攝）

體育署表示，該計畫以人力資源（含指導者及運動選手）為推動核心，遴選范榮玉（聽障羽球）、呂冠霖（視障馬拉松）、張維捷（肢障游泳）、林家文（聽障網球）、方振宇（肢障羽球）等5位選手，提供肢體表達訓練、口說表達技巧及簡報設計等課程；並與運動用品量販店迪卡儂合作，安排選手擔任運動指導或講座，讓選手成為傳遞「愛運動‧動無礙」觀念的種子，發揮影響力，引領更多身心障礙者參與運動。

另為提升身心障礙運動指導人力，今年度辦理北、中、南、東4場次「體育協會教練特教知能宣導」，東區場已於9月20日辦理完畢，北區、南區及中區將於9月30日、10月7日及11月8日舉辦，上列課程或講座報名資訊，將於體育署官網最新消息及「身心障礙者i運動」Line帳號公布。

今日首播倡議短片，由范榮玉與方振宇選手擔綱演出，范榮玉透過影片與大家勉勵「成功的路是孤獨的，當你覺得是對的，就要勇敢往前走。」而肢障羽球國手方振宇更宣示「當我和世界不一樣，那就讓我不一樣，我找到上帝為我開的另一扇窗，並努力實踐著」。透過他們的聲音，讓大家了解身心障礙選手須克服先天缺陷以及運動競技的雙重挑戰，他們的成就更令人尊重與珍惜，也更值得大家關注並鞏固身心障礙者的運動權利。

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