網球》歧視自己人？諷大坂直美要「漂白」 日喜劇團體道歉

大坂直美才剛在泛太平洋女網賽奪冠。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本月甫於日本大阪進行的泛太平洋女網賽奪冠的大坂直美，卻在奪冠日遭日本喜劇組合「A Masso」說出大坂直美：「需要一些漂白」的歧視言論，而這對喜劇組合也在後來特地向她道歉。

根據《Yahoo Sports》報導指出，這對喜劇組合在大坂直美奪冠的當天發表了上述的言論，同時還說出了大坂直美有點曬太黑的言論。大坂直美的父親為海地裔美國人，母親則是日本人。

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「A Masso」所屬公司渡邊娛樂發表的聲明稿指出，她們為自己「不適切、且具有傷害性」的言論道歉，但內文並未提及大坂直美。村上愛寫道：「儘管我們應該要經過思考後才說出來，但我們的言論傷害了很多人，我們以後都不會再做出一樣的事情。我們很真摯的向感到不適的特定人士與相關人員說聲抱歉，對於引發成這起事情我們也感到抱歉。」

日本喜劇組合「A Masso」。（圖片取自推特）

渡邊娛樂的聲明同樣也沒提到大坂直美，他們在聲明中加註「在尊重多元的時代，應該要考量多樣性。」並以此道歉。同時表示這對組合已經被嚴正警告，他們也已經採取措施，好提高對於這類事件的認識。

今年初日本速食麵大廠日清，才因為在廣告中「漂白」大坂直美遭到砲轟，該廣告也火速下架。

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