亞冠盃》最後41秒被投進三分球 富邦勇士4分差無緣4強

富邦輸給巴林，無緣晉級亞冠盃4強。（圖片取自FIBA）

〔記者林岳甫／綜合報導〕富邦勇士今日在泰國舉行的2019年亞洲籃球俱樂部冠軍盃，前三節打完坐擁5分領先，但對手巴林穆哈拉格一路緊追，並靠著巴林國手阿德瑞茲（Mohamed Alderazi）最後41秒砍進突破平手僵局的三分球，最終勇士以81：85落敗，無緣晉級4強。

穆哈拉格洋將莫菲（Kevin Murphy）轟33分、11籃板，致勝功臣阿德瑞茲則飆進5顆三分球，進帳15分，下半場就只有最後41秒投進三分球，卻幾乎判給勇士死刑。

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阿德瑞茲上半場砍4顆三分球，進帳12分，莫菲轟20分，兩人快包辦全隊得分，率隊取39：34領先。半場結束，勇士以布拉數據較亮眼，進帳11分、4籃板，賈西亞9分、9籃板，「野獸」林志傑1顆三分球，斬獲3分。

勇士前三節結束雖變成領先5分，但穆哈拉格實力堅強，使雙方在末節最後1分鐘仍戰成81：81平手，而阿德瑞茲於41秒砍進三分球，且賈西亞在下波進攻失手，最終勇士就以4分之差落敗，無緣晉級4強。

勇士表現最佳為布拉進帳22分、15籃板，賈西亞22分、13籃板，蔡文誠10分、7籃板及5助攻，郭少傑挹注11分，林志傑拿5分，輸球關鍵在於團隊此仗三分球命中率僅20.7％，而對手砍進13記三分彈、命中率34.2％。

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