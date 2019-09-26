桌球》台北青少年桌球賽 18歲男團冠亞軍台灣隊通包

戴茗葦。（資料照，桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕2019年台北青少年桌球公開賽18歲組男子團體決賽今天上演「台灣內戰」，由戴茗葦、黃毓仁和黃彥誠組成的台灣A隊，以直落三擊退由成人國手馮翊新領軍的台灣B隊，為台灣留下今年唯一1座團體賽冠軍。

台灣A隊從小組賽起就1點未失，四強戰同樣以直落三解決擁有12歲「怪物新人」松島輝空的日本A隊﹔台灣B隊四強戰則以3:1力退伊朗、南韓聯軍。

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傍晚決賽，戴茗葦激戰5局後以3:2險勝黎昕祐，為台灣A隊先馳得點。第二點對抗，黃毓仁面對世界排名201的馮翊新，在局數1:2落後下連下兩城逆轉戰局，在獲勝一刻他興奮地振臂怒吼，也幫A隊取得2:0聽牌。

第三點，A隊黃彥誠再以直落三擊敗楊致興，再度完成關門任務。

18歲組女團決賽，由簡彤娟、于修婷和蔡豐恩組成的台灣A隊，以1:3不敵日本A隊﹔15歲女團決賽，蔡昀恩、朱以晴面對「怪物妹」張本美和及青木咲智組成的日本A隊，也以1:3落敗。11歲的張本美和先後擊敗朱以晴、蔡昀恩，貢獻兩勝，成為日本隊奪冠最大功臣。

張本美和（右）獨拿兩點，帶領日本隊奪得15歲組女團冠軍。（桌協提供）

15歲男團決賽，由顏琨霖、張奐奇和施宥愷組成的台灣D隊，在激戰5點後以2:3不敵南韓隊，和冠軍失之交臂，僅獲亞軍。

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