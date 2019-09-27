戴資穎、周天成、王子維力拼4強 今日賽事預告與轉播

（左起）周天成、戴資穎、王子維今天將在南韓公開賽8強出戰。（資料照）

自由體育為您整理一天的精彩賽事預告與轉播！

大聯盟例行賽有兩場轉播，早上7點小熊持續作客海盜主場，小熊近期吞下8連敗，今天推出隊上勝投王昆塔納（Jose Quintana）先發力拼止敗，海盜則由瑪斯古夫（Joe Musgrove）迎戰。早上8點白襪在主場交手印地安人，印地安人目前戰績93勝65敗，距離擠進美聯外卡席次仍有1.5場勝差，今天與白襪一役致關重要，此外台灣旅美好手張育成昨選到四壞球保送上壘，今天有機會先發上陣幫助球隊。精采比賽，球迷們記得鎖定轉播！

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日職有兩場比賽帶給大家，下午5點巨人在主場出戰橫濱DeNA，巨人近期拉出一波3連勝，今天推出洋投馬錫森（Scott Mathieson）先發對決櫻井周斗。另一場5點賽事則由歐力士客場交手日本火腿，雙方雖然無緣季後賽，日本火腿仍要力保戰績不被歐力士超車。球迷們千萬別錯過精采賽事！



中職部分兩地開打，統一獅回到台南主場對決Lamigo桃猿，統一獅派出古林睿煬先發為生涯一軍初登板，Lamigo桃猿則由王溢正應戰。另一地賽事中信兄弟在主場強碰富邦悍將，中信兄弟目前暫居下半季龍頭，富邦悍將則是緊追在後，此役「天王山之戰」雙方分別派出廖乙忠、包林傑先發，喜愛中職的球迷們千萬不要錯過囉！

超級500系列南韓羽球公開賽邁入8強階段，台灣好手戴資穎、周天成、王子維今天將分頭出擊力拼4強資格。戴資穎將對上印尼19歲小將東宗（Gregoria Mariska Tunjung），周天成同樣對陣印尼好手雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），王子維8強對手則是印尼名將克里斯提（Jonatan Christie），大家記得鎖定轉播幫台灣選手加油！！

MLB



07:00 小熊@海盜 民視

08:00 印地安人@白襪 FOX體育、FOX體育3台

日職

17:00 DeNA@巨人 緯來育樂

17:00 歐力士@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 Lamigo桃猿@統一獅 ELEVENSPORTS2、愛爾達體育1台

18:35 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

東奧女壘亞太區資格賽

15:00 四強賽 台灣@中國 ELEVENSPORTS1

FIBA亞洲盃女籃賽

17:50 四強資格賽 ELEVENSPORTS1

20:05 四強資格賽 ELEVENSPORTS1

南韓羽球公開賽

12:00 八強賽 愛爾達體育3台

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