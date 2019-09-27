MLB》家暴影響洋基佈局 隨隊記者分析：他恐無緣季後賽

赫曼因家暴案無法參加季後賽，也影響到洋基隊的佈局。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊即將以美聯東區王者之姿進入季後賽，但他們目前尚未確定會帶多少投手進入名單當中，《The Athletic》記者艾德勒（Lindsey Adler）撰文分析，洋基隊有可能會為了能夠多帶一名投手，而捨棄掉開季打出驚人表現的一壘砲手維特（Luke Voit）。

洋基隊今年的勝投王赫曼（Domingo German），因為家暴案確定季後賽都無法參賽，這個判決影響了洋基隊季後賽的牛棚調度，原先洋基隊打算讓赫曼擔任具有彈性的投手角色，能夠先發或是在牛棚長中繼。

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洋基隊尚未透露他們要帶幾個投手前進季後賽，目前季後賽的先發很可能會是派克斯頓（James Paxton）、田中將大與塞維里諾（Luis Severino）。而平時洋基隊大部份都是帶13位投手。

洋基隊有著堅強的後援陣容：終結者查普曼（Aroldis Chapman）、布里頓（Zack Britton）、奧塔維諾（Adam Ottavino）、坎利（Tommy Kahnle）、格林（Chad Green），現在哈普（J.A. Happ）與沙巴西亞（CC Sabathia）可能也會加入牛棚當中，如此一來洋基就僅剩下約2到3個投手空缺要填滿，艾德勒認為有一位可能會是賽薩（Luis Cessa）。

賽薩。（資料照，美聯社）

若賽薩確定加入牛棚陣容，那麼洋基隊剩下可能加入牛棚的投手分別是海勒（Ben Heller）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、羅艾西加（Jonathan Loaisiga）、霍德（Jonathan Holder），基爾林（Cory Gearrin）、Tyler Lyons、塔普利 （Stephen Tarpley）、Nestor Cortes Jr.、亞當斯（Chance Adams）等人。目前左投蒙哥馬利，以及最有機會接替赫曼位置的羅艾西加都是較有可能的人選。

洋基要帶多少投手進入季後賽，將會決定維特是否能夠進入季後賽名單，在內野人滿為患的情況下，艾德勒推測，洋基可能會選擇多帶一條手臂，而非多添一位額外的一壘手。

維特有可能不會被帶進洋基隊的季後賽名單當中。（資料照，美聯社）

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