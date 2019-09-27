日職》日媒曝王柏融隱瞞傷勢 代表台灣打12強成問號

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕頂著中職連2年「四割男」的威名，王柏融的球季黯然結束，日媒《日刊體育》今爆料，王柏融其實在8月份受傷回歸第一場就被砸到左腳骨挫傷，傷情嚴重但一直隱忍，目前代表台灣隊打12強還沒有定數。

王柏融在7月9日因為在人工草皮上撲接，造成右肩挫傷缺席4週，傷後在二軍開轟，隨即被拉上一軍，不料回歸一軍的首場出賽就在8月11日遭軟銀王牌千賀滉大的速球砸傷左腳趾，當時離場到醫院治療的結果是瘀傷，不過從那之後疼痛感未消。

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當時正是火腿隊戰績力爭上游的時候，王柏融也自認狀況不錯，想為球隊盡一份心力，因此隱瞞傷勢，持續忍痛出賽，結果不但破壞原本的打擊平衡、狀況下滑，日前也在球季結束前提前下二軍。

日媒爆料，王柏融的左腳挫傷完全治療好要花上數月的時間，原本可能代表台灣出戰今年11月開打的世界12強賽，如今也要打上問號。

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