MLB》克蕭季賽最後先發回穩 9年1大鬼神紀錄惜破功（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）今日對教士隊先發6局無失分，率道奇1：0贏球，完成系列賽客場橫掃，克蕭拿下本季第16勝，他在例行賽最後一場先發回穩，也為道奇季後賽之路再添強心針。

克蕭主投6局無失分。（法新社）

這是31歲的克蕭自8月14日以來首場無失分的先發，今天以前他的6場出賽防禦率是5.24，拿下3勝3敗並挨了13發全壘打。

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今天首局他也一度面臨一二壘有人的危機，不過安然度過後，接著讓教士打線一籌莫展，只花90球完成6局投球，被敲2支安打沒有掉分，另外送出7K與2保送。由於終結者簡森過去2場都出賽，道奇今天第9局推出前田健太收尾，拿下本季第3次救援成功。

前田健太關門成功。（法新社）

本季克蕭的防禦率以3.05作收，雖然他自2009年起連續9季防禦率低於3的紀錄破功，不過今年他先發28場、投177.1局都是自2015年後新高，且在例行賽最後先發回穩，對道奇來說不啻是個好消息，他下一場出賽將至少休息6天，在國聯分區季後賽登板。

克蕭說：「真的不明白賽季會發生什麼事，但能夠在先發20場後仍保持健康，我感覺自己進入季後賽的狀況很好。」

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