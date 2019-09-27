MLB》「天才小史」繳優質先發摘勝 隊友爭相討抱抱（影音）

「天才小史」史崔斯柏格。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國民主場續戰費城人，在「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）6局飆10三振失1分的帶領下，終場以6：3擊敗對手，完成5連戰橫掃， 國聯外卡穩坐龍頭，領先第2的釀酒人1場勝差。

史崔斯柏格擺脫過去被冠上「痛痛人」的稱號，本賽季身體健康狀況維持良好，至今33場先發，投球局數超過200局。今對上費城人，6局送出10次三振摘第18勝，個人單季三振數也首次突破200大關。

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史崔斯柏格完成6局投球後退場，帕拉（Gerardo Parra）率先給予擁抱鼓勵，隨後包含桑契斯（Anibal Sanchez）、索托（Juan Soto）、羅布列斯（Victor Robles）、羅斯（Joe Ross）及泰勒（Michael A. Taylor）等球員皆前來道賀，只見一群大男孩抱在一起，感情相當融洽，史崔斯柏格露出靦腆笑容。

（影片來源：MLB官網）

據記者Jamal Collier描述，國民隊有注意到，史崔斯柏格個性較前幾季來的開朗，或許是這原因使他投球表現越來越好。7月中旬，他在敲出全壘打後，與隊友一同跳舞慶祝，攝影機也多次捕捉到他在場上或休息室中微笑甚至大笑，與過去大家對他內斂沉穩印象截然不同。

前4局打完國民以2：1領先，5局下是本場比賽分水嶺，費城人單局奉送國民4次保送、1暴投及1捕逸，國民僅卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）擊出安打，兵不血刃灌進3分大局奠定勝基。

國民打擊部份，第4棒卡布瑞拉，今打擊表現2支2，包含賽季第18號全壘打，另有1支高飛犧牲打，貢獻2分打點；泰勒則敲出本賽季首轟，今晚有猛打賞演出；費城人球星哈波（Bryce Harper）對上老東家繳4支0，整個系列賽16支5，含1發陽春砲。

卡布瑞拉。（法新社）

泰勒。（美聯社）

哈波。（美聯社）

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