MLB》9月持續發威！ 釀酒人橫掃紅人豪奪7連勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕9月最大驚奇球隊釀酒人繼昨日確定晉級季後賽之後，今於作客紅人系列賽最後一戰，靠著阿西亞（Orlando Arcia）關鍵清壘長打灌3分，擊退紅人王牌先發卡斯提歐（Luis Castillo），終場以5：3再度踢館成功完成3連戰橫掃，並拿下近期的7連勝。

阿西亞今敲出關鍵的滿壘清壘二壘安打，幫助球隊灌進3分。（今日美國）

首局下半由地主率先展開攻勢，紅人超級新人阿奎諾（Aristides Aquino）先用本季第18轟替球隊賺進本場第1分。前3局投得虎虎生風的卡斯提歐在4局上半遇到亂流，滿壘時被釀酒人游擊手阿西亞敲出清壘的二壘安打，接著再被加梅爾（Ben Gamel）擊出帶有1分打點的一壘安打，釀酒人以4：1反超比分。

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5局上半釀酒人攻勢再起，皮納（Manny Pina）的二壘安打幫助球隊再添1分，可惜的是K.日浦（Keston Hiura）在本壘前遭到刺殺出局。紅人靠著6局法默（Kyle Farmer）和8局鷹俠（Jose Iglesias）的安打各添得1分，將比分追至2分差。

只可惜紅人最後一個半局進攻機會慘遭釀酒人終結者哈德（Josh Hader）壓制，哈德9局下先三振明星一壘手沃托（Joey Votto），再讓今天有全壘打演出的阿奎諾擊出游擊區飛球出局，最後再用三振布蘭迪諾（Alex Blandino）作為比賽的收尾，最終釀酒人以5：3擊敗紅人，完成7連勝持續緊追國聯中區龍頭紅雀。

釀酒人先發投手安德森（Chase Anderson）今投5局被敲5安失1分拿下本季第8勝，終結者哈德1.1局的投球中送出2K，拿下本季第37次救援成功。紅人先發投手卡斯提歐投5局被敲5安失5分，雖有8張老K的演出，但依舊吞下本季第8敗。

釀酒人於9月份狀態相當火熱，本月至今已豪奪21勝，僅吞4敗，勝率高達8成4，這波大高潮讓原本在9月前不被看好的釀酒人逆勢超車小熊搶進季後賽，甚至還有機會反超紅雀以分區龍頭身分晉級。釀酒人目前分區及外卡排名皆第2，皆落後第1的紅雀和國民各1場差。

釀酒人9月份至今已豪奪21勝。（美聯社）

釀酒人終結者哈德完美收尾，守住球隊勝利。（美聯社）

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