足球》拒絕種族歧視！ 羅馬一行動挺自家球員

羅馬後衛赫蘇斯（圖左）遭自家球迷以種族歧視言論羞辱，球團力挺自家球員將終身禁止該球迷進場看球。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力羅馬的巴西後衛赫蘇斯（Juan Jesus）遭到自家球迷以種族歧視言論羞辱，羅馬球團決定不姑息，將歧視者的IG和訊息截圖下來，公佈在官方推特上並終身禁止這名球迷進入球場看球。

近期在歐洲賽場一直出現種族歧視，尤其是球迷對球員的不當言論和行為，受害者包括國米前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）和曼城的斯特林（Raheem Sterling），如今羅馬球團力挺自家球員的做法，是下定決心要向種族歧視說不。

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「我們已經將這個IG帳號（種族歧視的球迷）呈報給義大利警方和Instagram了。」羅馬官方推特上提到：「這名球迷將終身不得進場看羅馬的比賽！」羅馬官方帳號還在文末以hastag#NoToRacism表達對種族歧視的不滿。

Il gestore di questo account Instagram ha inviato insulti razzisti disgustosi a Juan Jesus, attraverso un messaggio diretto.



Abbiamo segnalato l’account alla Polizia e a Instagram.



La persona responsabile sarà daspata a vita dalle partite dell’#ASRoma. #NoToRacism pic.twitter.com/A7ZQqEIj1G — AS Roma （@OfficialASRoma） 2019年9月26日

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