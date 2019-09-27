MLB》惠勒大都會告別戰？ 馬林魚背靠背逆轉勝（影音）

葛蘭德森。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚與大都會本季最後一次交手，無緣季後賽的兩隊合力打出一場好球，雙方先發投手山本喬丹（Jordan Yamamoto）及惠勒（Zack Wheeler）皆繳優質先發，8局上，馬林魚上演背靠背全壘打，包含38歲老將葛蘭德森（Curtis Granderson）代打擊出超前陽春砲，終場馬林魚就以4：2打敗大都會，系列賽4場雙方各拿2勝。

（影片來源：MLB官網）

惠勒過去2次出賽皆繳7局失1分優質先發，但皆與勝敗無關，今力投8局失3分，送出10次三振，同樣是場優質先發，可惜8局上，先是遭新秀捕手海尼曼（Tyler Heineman）敲出2分砲追平比數，隨後代打葛蘭德森跟進一發超前陽春砲，最終球隊2分之差輸球，吞賽季第8敗，勝投數停在11勝，差1場能追上去年創下的生涯新高。

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海尼曼（右）。（美聯社）

這場比賽可能會是惠勒在大都會的最後一場先發，本季結束後將成為自由球員，過去曾經歷韌帶重建手術（Tommy John），休賽長達2個賽季，但恢復情況良好，近2年惠勒投球局數達377局，送出374次三振，防禦率皆控制在4以下，是一位相當耐投的先發，季後動向備受矚目。

惠勒。（法新社）

日裔美籍新秀山本喬丹（Jordan Yamamoto）6局無失分優質先發，投出創生涯新高的10次三振，退場時雙方平手，與勝敗無關。

山本喬丹。（法新社）

大都會超級新秀阿隆索（Pete Alonso）整場比賽打 擊熄火，4打數皆領到三振，全壘打停在51支，大都會例行賽剩3場，阿隆索能否追平甚至超前洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）新人年創下的52轟，值得球迷關注。

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