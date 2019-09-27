MLB》遊騎兵故意漏球只為讓王牌完成紀錄 美媒怒轟「根本是狗屎」

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵與紅襪2支今年同樣無緣晉級季後賽的球隊今天交手，而遊騎兵隊在9局上故意漏球，只為了讓陣中王牌邁納（Mike Minor）追逐紀錄，完成生涯首次單季200K，賽後引起爭議，遭美媒怒轟「根本是狗屎」。

賽前邁納已累計191K，他投到9局上送出8張老K，接著1好球後紅襪隊打者奧英斯（Chris Owings）擊出一壘界外飛球，一壘手古茲曼（Ronald Guzman）已經跑到跟前，卻眼睜睜看著球落地，讓球數形成2好球並有繼續打擊的機會，下一球奧英斯就領到三振，邁納達成生涯首次的單季200K。

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古茲曼（左）讓球落地。（美聯社）

「我們每個人都在大叫，叫他讓球落地，因為已經兩好球了。」邁納說，「他真的讓球落地了，然後他看著我說『要幹嘛？』，接著球迷開始噓聲，我必須謝謝他，因為我想球迷們不懂。」

古茲曼說：「每個人都在鬼吼鬼叫，我聽到很多人說『讓它落地』，所以我就讓它落地了。」

邁納（右）賽後被隊友噴開特力慶祝。（USA TODAY Sports）

讓奧英斯吞K的這球是邁納今天投的第126球，在完成這次三振後邁納立刻被換下。遊騎兵總教練伍德沃德（Chris Woodward）被問到看見子弟兵故意漏球時，內心有什麼想法，他坦言，自己不是很喜歡這樣，「當時希望他最好真的把奧英斯給三振了，而如果沒有，我也會把他給換下，這已經在越線的邊界。」

紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）對此事不置可否，僅說：「我很高興我們陣中的球員以正確的方式打棒球。」

主跑紅襪的名記者亞伯拉罕（Pete Abraham）則是相當生氣，在推特上重砲轟：「邁納的200K應該要打上星號，根本是狗屎，追逐紀錄不該用如此違反職業道德的方式。」

不過邁納本人對這樣的批評也很不滿，轉推回應：「我看起來在意嗎？」

邁納表達不滿。（取自推特）

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