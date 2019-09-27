MLB》張育成秀飛撲美技又策動雙殺 印地安人季後賽告急（影音）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人與白襪系列賽最終戰，先發投手西瓦爾（Aaron Civale）在第4局挨了麥肯（James McCann）驚天3分砲，再加上打線熄火，印地安人終場以0：8遭到完封，離美聯外卡越來越遠。台灣旅美好手張育成在7局下上場代守，一上來就大秀美技守備，可惜唯一打數以三振作收。

印地安人季後賽之路岌岌可危。（今日美國）

印地安人力拚季後賽資格，今天推出西瓦爾先發，前3局未被對手敲出安打，但第4局一被孟卡達（Yoan Moncada）敲安後就出現亂流，再對柯林斯（Zack Collins）投出四壞球保送，下一棒麥肯敲出左外野3分砲，波卡（Daniel Palka）也背靠背開轟，單局灌進4分，也把西瓦爾打退場。他此役僅先發3.1局失4分，另有3次保送和4次三振。

請繼續往下閱讀...

白襪也趁勝追擊，阿布瑞尤（Jose Abreu）、柯林斯5局下接連長打再添2分，波卡下個半局再補上一發陽春砲，本季首轟和第2轟雙雙出爐，白襪7局下再靠著柯林斯的適時安打再添1分，印地安人全場僅敲出4安難挽頹勢，終場以0：8遭到完封，印地安人苦吞2連敗，與美聯外卡第二的光芒勝差拉至2場，美聯外卡淘汰指數來到2。

台灣旅美好手張育成在7局下上場代守三壘，在二壘有人時飛撲攔截到麥肯的強勁滾地球，傳往一壘完成刺殺，為球隊守下1分。

張育成下個半局取代林多（Francisco Lindor）移防游擊防區，2次守備機會除了有飛擈守備美技外，還策動一次雙殺，9局上成為印地安人最後一名打者，張育成吞下三振結束比賽，打擊率也降至1成79。

張育成。（資料照，今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法