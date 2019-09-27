MLB》「國王」正式退位 赫南德茲西雅圖最後一夜激動落淚（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）與水手的7年1.75億美元合約將在季後到期，今天在主場面對運動家是他本季最後一次先發，也極有可能是他15年水手生涯最終戰。6局上1出局，他在投手丘上與教練和隊友一一擁抱後退場，接受全場球迷起立歡呼，國王脫帽向球迷們鞠躬表達感謝，忍不住激動落淚。

赫南德茲淚別西雅圖。（USA TODAY Sports）

比賽即將開始之際，赫南德茲站上投手丘，但是隊友卻都還留在休息室，讓他獨自一人接受全場球迷對他的致敬，全場球迷喊著他的名字，坐在King’s Court的球迷更舉著「感謝」字樣的牌子，國王則是舉起他的手並脫帽向全場球迷致意，直到他的隊友們都進入場內。

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赫南德茲接受全場球迷們的掌聲致意。（法新社）

赫南德茲這場比賽用了本季新高103球，主投5.1局被敲5安失3分，在球隊落後時退場，運動家最終以3：1擊敗水手，國王吞下敗投。

現年33歲的赫南德茲，今年是身披水手戰袍的第15個賽季，他是水手隊史上最多勝投及三振的選手，分別拿下169勝和2521次三振，他生涯於2005年起步，當時年僅19歲的他就在大聯盟完成初亮相，不過至今從來沒有打過季後賽是他生涯莫大遺憾。

赫南德茲向西雅圖球迷道別，激動落淚。（USA TODAY Sports）

赫南德茲退場時與隊友擁抱。（美聯社）

赫南德茲向西雅圖球迷道別，隊友鼓掌致意。（美聯社）

本季國王出賽14場比賽，只拿下1勝7敗的慘淡成績，ERA更是高達6.51，也因此外界推測水手季後不會與他續約，這位前美聯塞揚獎得主自2016年後，就無達到單季雙位數勝投的紀錄。

這位來自委內瑞拉的強投於2010年收下生涯唯一一座塞揚獎，並以13勝打破當時得獎者所拿到最低勝場數的紀錄，2018年才被大都會德葛隆（Jacob deGrom）的10勝給打破。赫南德茲並在2013年先簽下7年1.75億的當時大聯盟史上投手最大約。

另外，水手隊日籍傳奇球星鈴木一朗，在此役賽前也穿著致敬赫南德茲的黃色T-shirt到場參加球隊打擊練習。

鈴木一朗參加賽前練習。（法新社）

Long live the King. #HappyFélixDay pic.twitter.com/EhGPOdBHIE — Seattle Mariners （@Mariners） 2019年9月27日

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