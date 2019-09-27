NBA》B.西蒙斯投籃大進化？ 中距離、三分樣樣來

七六人後衛B.西蒙斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人後衛B.西蒙斯（Ben Simmons）今夏在投籃上下足功夫，期盼開發更多元進攻模式，他近期接受美聯社採訪時表示，面對新球季他感到相當興奮，「整個夏天我都持續在鍛鍊自己，成果將在不久之後發生，今夏讓我重燃對比賽熱忱。」

B.西蒙斯在2016年選秀會上首輪被76人選中，從新人年開始連2季助球隊殺到進季後賽第2輪，上賽季也首度入選全明星賽，全能身手讓76人願意在今夏花5年1.7億美元合約留住這位球隊核心人物。

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B.西蒙斯加入聯盟後隨即嶄露頭角，但他的投籃能力一直為人詬病，今夏婉拒代表澳洲出征世界盃籃球，全力投入投籃訓練，近期網路上也釋出他練習影片，不管是中距離出手、翻身跳投皆難不了他，甚至連生涯18投0中的三分球也能輕鬆入網，結尾還秀了一記原地轉身單手暴扣。

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