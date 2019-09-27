足球》台灣門神潘文傑傷退 我仍創下隊史最佳成績

潘文傑。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019亞洲大學足球錦標賽昨進行最後一天賽事，台灣A隊在季軍賽迎戰中東勁旅阿曼隊，主力門將潘文傑傷退，我門戶洞開，最終0：3落敗，但台灣仍拿下隊史最佳的殿軍。

賽前台灣A隊總教練評估為四六波，畢竟陣中主力球員在連續賽出一連串的重大賽事外已漸露疲態，果然主力守門員潘文傑在出賽32分鐘大腿疑似拉傷換上李冠霈替補。

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阿曼隊在前15分鐘還在試我方攻防陣型，所以在進攻節奏上不若以往強悍急攻，但台灣A隊並未把握機會，反而讓阿曼隊趁機展開攻勢。

第27分鐘阿曼隊長馬拉米在右側禁區右腳勁射率先破網，台灣A隊隨即回穩將比數維持到第82分鐘，因潘昱廷直接吃到紅牌後開始崩壞整場戰局，並讓阿曼隊的阿歐瓦希踢進這顆直接自由球，1分鐘後再「背靠背」射進個人第2顆，終場台灣0 : 3敗北以殿軍作收。

賽後總教練張武業表示，這次在主場作戰，如果球員能拿出之前對抗韓國的態度與精神，還以機會可以踢平並PK，若輸掉那還可以接受，但是輸3球確實多了一些。

而陣中老將姚克綺表示，這場比賽太早失球，原本策略是積極爭搶快速反擊但因阿曼隊體型素質略勝一籌，再加上近期高強度比賽太多，陣中多數球員需趕場出賽、訓練默契不足等因素影響，無法有效串連攻勢才讓對手得利。

阿曼隊總教練認為，台灣A隊確實是支好球隊，原本在預賽就已做好情蒐，認為並不太好打，只是在於誰先把握機會率先掌握攻勢契機誰就有機會拿下比賽，很高興勝利站在他們這一方。

台灣B隊則是迎戰馬來西亞則是不幸以2 : 3敗北，僅獲得第6名，馬來西亞則是獲得第5名。

日本隊奪得本屆冠軍。（官方提供）

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