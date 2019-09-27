南韓賽》台灣一哥周天成衛冕路再過1關 躋身男單4強

周天成距離2連霸只差2場。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今日在超級500系列南韓羽球公開賽，以21：18、21：9擊敗世界排名27的印尼好手雷斯塔維托，取得對戰2連勝，躋身男單4強舞台，距離完成2連霸，就只差2場勝利。

世界排名第2的周天成前役歷經67分鐘激戰，以21：10、16：21、21：14擊敗世界排名12的西本拳太，艱辛收下對戰3連勝。而小天生涯與雷斯塔維托交手1次，正好是月初台北公開賽4強，當時他大戰3局艱辛收勝。

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相隔3週再度過招，周天成首局與對手歷經8次平手，在14：13小幅領先，小天連下3分，取得17：13領先，即使雷斯塔維托一度又追到18：19，周天成仍穩住陣腳連拿2分，成功先馳得點。

周天成在次局前段與雷斯塔維托數次打平，但他始終可以先拿到超前分，整局都保持領先，其中在3：3時，小天以12：3攻勢擴大領先優勢，最終就以直落2收下勝利。

周天成從7月中旬斬獲超級1000印尼公開賽、超級500泰國公開賽、超級300台北公開賽冠軍，這次將力拚本季第4冠及尋求衛冕，如今連過3道關卡，他在4強對手是去年雅加達亞運金牌印尼名將克里斯提及台灣另一單打好手「羽球王子」王子維之間的勝方。

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