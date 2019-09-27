MLB》太空人當家游擊手提前關機 休養背傷備戰季後賽

太空人明星游擊手柯瑞亞，將缺席剩餘的例行賽來養傷，以備戰季後賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕全聯盟戰績最佳的太空人，當家明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）因背部不舒服需要休養，所以球團決定讓柯瑞亞在剩餘的例行賽中缺席，球團期望他能在美聯分區系列賽首戰回歸幫助球隊。

太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）在和天使的賽前訪問時提到，柯瑞亞已去看過醫生，且沒有發現背部有出現什麼太大的問題，不過太空人在今天比賽前早已確定不會讓柯瑞亞登場面對天使。

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柯瑞亞本季飽受傷病困擾，因按摩造成肋骨挫傷而傷缺約2個月的時間，另外背傷也讓他休息了一個月左右的時間，背傷讓他9月17日才從傷兵名單回歸。本季柯瑞亞僅僅出賽75場比賽，繳出2成79打擊率21發全壘打外加59分打點，OPS高達0.926，攻擊端的表現相當出色，只可惜出賽場次過少。

太空人目前以104勝54敗的成績在全美聯昂首，雖在今日以3：4於延長賽不敵已無季後賽機會天使，依舊領先美聯第二的洋基達2場差，還是有相當大的機會拿下季後賽所有系列賽的主場優勢。

太空人早已在美聯西區封王，現正和洋基拚美聯第一的寶座。（資料照，今日美國）

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