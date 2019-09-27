MLB》「國王」告別15年水手不退休 這一幕太感人連對手都哭了

〔體育中心／綜合報導〕33歲的「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）今天在水手主場薩菲柯球場完成最後一場先發，結束15年水手生涯，他在第6局被教練換下，走下投手丘面對滿場觀眾的熱情歡呼，他深深一鞠躬，並且忍不住流淚，這一幕就連對手運動家隊的球員都為之震撼。

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赫南德茲淚別西雅圖球迷。（法新社）

運動家新秀左投魯薩多（Jesus Luzardo）說：「這是好不真實的感覺，我從小看他投球長大，過去我被叫上大聯盟、或是初登板的那天我都沒有哭，但是今天當我在牛棚看到他跟球迷道別的時候，我卻哭了。」

談到和球迷的關係，赫南德茲表示：「這是棒球最美好的畫面，永遠不會停止，我和球迷之間的關係，這就是我將這裡稱之為我家的原因。」

赫南德茲今天離開投手丘時，一一與教練和隊友深深擁抱，水手教頭瑟維斯（Scott Servais）被問到在投手丘上說了什麼：「我告訴他，『是時候了，我以你為榮，你永遠是這座城鎮裡的國王』，而且我想這裡永遠不會再有另外一個Felix出現。」

席格（Kyle Seager）是少數和赫南德茲一樣仍待在重建中水手隊的老將，今天他也哭了，並在賽後大讚赫南德茲：「他真的是偶像，完全不同等級，你想想他在這支球隊待了多久，其實他有好幾次機會都可以離開，但他一直想留在這裡，他永遠都在說這裡是他的家。」

赫南德茲身穿水手球衣贏得過塞揚獎、投出過完全比賽、還有超過2500次三振，這是大聯盟史上第一位能夠在同一支球隊達成這3項成就的選手。目前赫南德茲生涯累計2524次三振，在大聯盟史上排名36名，他的169勝、投球局數2729.2局、418場先發都是水手隊史紀錄。

19歲就登上大聯盟，生涯最巔峰輝煌的時期都在水手隊渡過，但赫南德茲卻連一次季後賽都沒有經歷過。近年他因傷所擾，本季只以1勝8敗、防禦率6.40作收，外界預期水手隊不會和他續約，他指出，自己不知道球隊的計畫，但他還想繼續在別的地方投下去。他說：「我不會退休，我會去找工作。」

赫南德茲被忠實球迷親。（法新社）

赫南德茲賽後與球迷大合照。（USA TODAY Sports）

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