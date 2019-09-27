中職》兄弟2將壟斷打擊榜 明拚二軍4連霸

中信兄弟陳文杰。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職總冠軍賽明在高雄澄清湖棒球場開打，由例行賽勝率超過7成的中信兄弟二軍，對上富邦悍將二軍，採5戰3勝制，兄弟要拚二軍四連霸。

兄弟今在季中拉出一波15連勝，例行賽戰績領先富邦悍將二軍高達16場勝差，戰績一支獨秀，靠的是優異打擊，陳文杰本季出賽61場、打擊率0.359、擊出88支安打，三度蟬聯打擊王、安打王，並以16盜連續兩年拿下盜壘王，更以58分打點奪下生涯首座打點王。

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此外，許基宏也以18發全壘打擊敗隊友陳文杰的17轟，登上全壘打王寶座，兩人壟斷打擊排行榜所有獎項。

許基宏拿下全壘打王。（資料照，記者黃志源攝）

投手部分，廖乙忠以9勝、防禦率僅1.55，囊括勝投及防禦率雙冠王；吳哲源以8救援奪救援王。富邦投手林煜清獲勝投。（記者黃志源攝）以73拿奪三振王，林克謙則是14中繼點奪中繼王，桃猿和統一都沒有奪下個人獎項。

中職將於10月7日下午2時，在聯盟舉辦二軍個人獎項頒獎儀式，表揚選手的優異表現，全國球迷朋友也能透過中華職棒Facebook官方粉絲團收看直播，一同分享球員獲獎的喜悅。

廖乙忠。（資料照，記者黃志源攝）

林煜清。（資料照，記者黃志源攝）

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