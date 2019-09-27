南韓賽》李梓嘉絕妙救球無用！球王桃田賢斗直落二晉4（影音）

Highlights | First seed Kento Momota has the better of Lee Zii Jia in a match jam-packed with sensational action #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/rBadPyzm5p — BWF （@bwfmedia） September 27, 2019

〔體育中心／綜合報導〕日本球王桃田賢斗今天在超級500系列南韓羽球公開賽對上大馬好手李梓嘉，以21：15、21：19直落二拿下勝利前進4強。

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今天開局桃田賢斗與李梓嘉兩人相互拉扯，桃田把握機會打出一波6：1的高潮進入暫停，暫停過後一度拉開到15：11領先，後來李梓嘉拚命追到剩下1分差，但桃田加足馬力在16：15時連得5分收關，以21：15拿下首局。

桃田賢斗前進4強。（圖片取自BWF）

第二局李梓嘉狀態回穩，在7：7平手時打出一波4：1的小高潮，手握11：8的領先進入暫停，暫停過後持續保持著些微領先，但桃田展現韌性一點一點追趕，並在14：16落後2分時連拿5分，李梓嘉在18：20時用了精彩的反手殺球追回1分，最終仍以19：21不敵球王，桃田賢斗花了50分鐘以直落二晉級4強。

這場雙方的多拍來回相當精彩，李梓嘉一記反手救球還躍上BWF的官方精采好球，該球李梓嘉在反手救到桃田的殺球後，多次靠大角度調動桃田，最終在網前小球的對決當中，掌握桃田過高的擊球，順利殺球拿下分數，該分兩人一共打了46拍才分出勝負。

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桃田賢斗將在4強面對印度的帕魯帕利（PARUPALLI Kashyap），今天他在8強以24：22、21：8，直落二擊敗丹麥的約根森（Jan O JORGENSEN），兩人生涯二度交手，桃田賢斗取得2勝0敗的對戰優勢，不過上次兩人交手已經是2015年的事情。

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