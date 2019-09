南韓賽》李梓嘉絕妙救球無用！球王桃田賢斗直落二晉4（影音）

Highlights | First seed Kento Momota has the better of Lee Zii Jia in a match jam-packed with sensational action #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/rBadPyzm5p

〔體育中心/綜合報導〕日本球王桃田賢斗今天在超級500系列南韓羽球公開賽對上大馬好手李梓嘉,以21:15、21:19直落二拿下勝利前進4強。

今天開局桃田賢斗與李梓嘉兩人相互拉扯,桃田把握機會打出一波6:1的高潮進入暫停,暫停過後一度拉開到15:11領先,後來李梓嘉拚命追到剩下1分差,但桃田加足馬力在16:15時連得5分收關,以21:15拿下首局。

桃田賢斗前進4強。(圖片取自BWF)

第二局李梓嘉狀態回穩,在7:7平手時打出一波4:1的小高潮,手握11:8的領先進入暫停,暫停過後持續保持著些微領先,但桃田展現韌性一點一點追趕,並在14:16落後2分時連拿5分,李梓嘉在18:20時用了精彩的反手殺球追回1分,最終仍以19:21不敵球王,桃田賢斗花了50分鐘以直落二晉級4強。

這場雙方的多拍來回相當精彩,李梓嘉一記反手救球還躍上BWF的官方精采好球,該球李梓嘉在反手救到桃田的殺球後,多次靠大角度調動桃田,最終在網前小球的對決當中,掌握桃田過高的擊球,順利殺球拿下分數,該分兩人一共打了46拍才分出勝負。

