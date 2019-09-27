南韓賽》強心臟再現！戴資穎全場化解8局點力退東宗 明戰宿敵依瑟儂

戴資穎晉級4強。（圖片取自BWF）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在超級500系列南韓羽球公開賽在女單8強賽，一共強勢化解8個局點，最終以24：22、22：20力退世界排名17的印尼女將東宗，生涯首度躋身南韓賽4強，明日將與好友兼宿敵的泰國好手依瑟儂力爭決賽門票。

戴資穎過去3度與東宗過招，皆直落2獲勝，這次將力拚對戰連勝及生涯首張南韓賽4強入場券。

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20歲的東宗是2017年世界青少年錦標賽女單金牌，被視為印尼女單新希望，本屆則淘汰馬來西亞的謝抒芽、南韓的金佳恩，她認為這次狀況不錯，希望能讓戴資穎陷入苦戰。

東宗首局展現利用犀利的攻擊，迫使戴資穎得來回跑動救球，前半段最多取得6分領先，以及在技術暫停前拿到11：5優勢，而小戴在下半局進入狀況，不只扳平戰局並取得19：17優勢，只是東宗也追平戰局，更拿到2個局點，但戴資穎全部解決，並在個人第2個局點艱辛先馳得點。

戴資穎在次局又陷入1：6落後，但她很快又將分數追平，只是這次換東宗在下半局爆發，她從11：13落後時，一舉連下8分，並拿到6個局點，但具備強心臟的小戴毫無懼怕，不只通通化解，更一口氣連拿8分，直接進帳4強門票。

戴資穎4強對手是世界排名第6的依瑟儂，她今日在8強以21：9、23：21收拾日本好手高橋沙也加，報了上週在中國公開賽8強輸球之仇。

依瑟儂是小戴生涯最難對付的敵人之一，雙方過去對戰多達25次，依瑟儂取得13勝12敗的小幅優勢，不過近2次過招分別在4月馬來西亞公開賽、7月印尼公開賽，皆由小戴取勝。

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