壘球》台灣女壘逆轉擊敗中國 ！ 前進奧運還有機會

林盈馨7局好投奪勝。（資料照，壘協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2020年東京奧運女壘亞大區資格賽今天在超級循環賽決賽由台灣對上預賽全勝的中國，台灣在第5局逆轉以9比3獲勝，前進奧運還有機會。

今天中國在首局抓住台灣先發投手林盈馨不穩的機會，靠四棒魯瑩與下棒打者聯手打下2分，接著便一路領先到第五局。五局上半，台灣隊顏逸敲安後靠著失誤跑回首分，陳家宜敲安打回李思詩追平比數，楊依婷隨後敲安上壘，林鳳珍擊出適時安打打回2分，單局攻下4分大局反超，6局上台灣再敲回1分，而中國也以1分回敬。

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7局上台灣攻勢再起，靠著串聯安打以及對手的觸身球，加上蘇奕璇2分打點的二壘安打，再次攻下4分大局拉開比數，終場就以9：3拿下勝利，先發投手林盈馨主投7局，被敲5安打失3分，送出9K拿下勝投。

24日於中國上海舉行的亞洲及大洋洲區（亞大區）奧運女壘資格賽，共有8支球隊要爭搶最後一席的奧運門票，目前已經進入決賽階段，共有4隊晉級，包含台灣、中國隊、菲律賓與澳洲隊，最後將由戰績最佳者搶下唯一的1張奧運門票，明天台灣將要在中午12點對上菲律賓，這場比賽要贏下，中國也要打贏澳洲，才有機會藉由比較得失分差前進奧運。

東京奧運女壘項目僅有6個席位，目前已經產生5席，分別是日本、美國、義大利、墨西哥與加拿大。

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