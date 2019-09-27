籃球》後山重現「灌籃高手」 九太科技投入公益活動

九太科技領隊沈謙捐贈10萬元支票予國風國中，推廣基層運動，由總教練劉嘉發（左三）代表送出。（九太科技隊提供）

〔體育中心／綜合報導〕SBL九太科技籃球隊今利用觀護盃賽事空檔，赴花蓮縣國風國中與籃球校隊交流傳授球技，後山的孩子們都感動能夠見到真正的「灌籃高手」，為了推廣基層籃運，九太科技隊領隊沈謙代表捐贈10萬元給國風國中推廣基層運動，希望能夠激發孩子們心中的「籃球魂」。

九太科技從2003年起舉辦花東「觀護盃國際籃球邀請賽」系列公益活動，並由職業球員指導運球、上籃，孩子們都把握這次機會，向心目中的SBL球星請益，提升自己的籃球技巧。

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本屆觀護盃九太科技先後擊敗寶島夢想家、台銀隊，談起球隊近況，九太科技隊總教練劉嘉發說：「對於戰績是滿意，目標是在比賽中找到球隊和諧度，也與外籍球員測試磨合，藉由比賽過程審視球隊的缺點。中間特別抽空安排的公益行程，也倍感有意義。」

國風國中國二學生張詠盛（左一）見到球星來訪，感到特別開心。（九太科技隊提供）

連續十餘年到花蓮比賽，九太科技隊後衛于煥亞表示，很喜歡花蓮，每次來到這裡都很開心，「感覺得出來花蓮孩子們熱愛籃球與運動賽事，能夠參加觀護盃及做公益非常開心。」他也熱心地教導國風國中的學生練球，展現出國手級的運球身手，讓現場學子驚呼連連。

另一位後衛李愷諺說：「很開心花蓮的旅程不只有比賽，還球隊做公益、關懷熱愛籃球的學生，我以自身經驗去鼓勵他們，希望能夠有效果，讓我感到非常榮幸！」

國風國中籃球隊熱情迎接九太科技隊，領隊沈謙捐出10萬元推廣基層運動，教練陳廖霞充滿感激地表示：「後山很少有機會見到籃球高手，藉由九太籃球隊與國風國中校隊的交流，讓後山的小球員們見識到真正厲害的球星，加深校隊對自我期許。最大的幫助是球星在現場對學生的鼓勵，讓國風小球員們更能夠堅持自己的夢想，感謝九太科技董事長沈會承提供的獎學金，對我們是一次溫暖又感動的回憶。」

交流活動後九太科技隊與國風國中學生合照，期待下一次再相聚。（九太科技隊提供）

國風國中國二學生張詠盛感到特別開心，他說：「球員好高哦！而且很親切、幽默、熱情地教大家打球，能現場看到他們投籃，覺得真的很強。也很感謝長期贊助我們獎學金，我們日後一定在籃球、跆拳道領域有所成就。」

九太科技與國風國中結緣已久，國風國中畢業的跆拳道選手陳芷蝶，曾獲得2014年世界少年跆拳道錦標賽41公斤級金牌、2015年總統教育獎，她出身單親家庭，持續努力練習，沈會承與中華天使兒童村協會理事長沈桂美等，長期捐助陳芷蝶生活費及學費，直到大學畢業。

九太科技隊球員指導國風國中籃球校隊練球，全場歡樂笑聲不斷。（九太科技隊提供）

九太科技熱愛公益，回饋台灣，沈會承曾任中華民國跆拳道協會副理事長，2015年迄今舉辦「九太盃全國跆拳道團體錦標賽」促進跆拳道運動風氣，長期贊助贊助跆拳道選手陳芷蝶、巫冠潔、潘韵慈、陳貞伶就學期間經費；也自2006年迄今每年舉辦「歲末問暖送愛心」活動，關懷偏鄉學童。藉由這次與國風國中的互動回饋基層籃球，未來也會持續推廣籃運。

國風國中教練陳廖霞表示，球星在現場對學生的鼓勵，讓國風小球員們更能夠堅持自己的夢想。（九太科技隊提供）

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