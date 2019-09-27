永達盃國際輪網賽 男女單打四強出爐、台灣選手無緣晉級

女單頭號種子朱珍珍。（輪轉活動整合行銷工作坊提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，公開組男女單打四強今（27日）出爐！台將廖克松遭世界排名23的日本選手鈴木康平剃光頭，無緣四強；而女單賽事，三位台將楊綵縈、陳淑真和吳蕙瑛，今在八強賽分別遭遇大會二、三、四號種子，因實力落差，也未能搶下四強門票。

男單頭號種子真田卓（日本），世界排名12。頭兩輪他四盤只丟三局，強勢挺進四強，四強賽將遭遇同胞、三號種子鈴木康平。籤表下半部，兩位斯里蘭卡軍人選手Ranaweera和Dharmasena，今日皆經歷激戰，最後都遭淘汰。出線的四號種子泰國選手，四強賽將遭遇韓國非種子吳尚昊（Sang-Ho Oh）。

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男單頭號種子真田卓。（輪轉活動整合行銷工作坊提供）

吳尚昊曾是韓國的里約帕運國手，2016年也曾在台北舉辦的永達盃單打封王。此次他來勢洶洶，首輪先拍落了二號種子、日本選手荒井大輔，今日又鏖戰三盤，演出逆轉，以2-6、6-4、6-2，打了三個半小時擊敗斯里蘭卡軍人，收下四強門票。「第二盤開始我改變策略，轉守為攻奏效。我也很高興自己撐過了炎熱的氣溫。」吳尚昊賽後說。

韓國選手吳尚昊。（輪轉活動整合行銷工作坊提供）

女單方面，2018亞帕運輪椅網球女雙金牌朱珍珍（中國），首度來到高雄參加永達盃，她世界排名第8，名列女單頭號種子。首輪輪空的朱珍珍，今首戰強勢以6-3、6-1，拍落曾多次在永達盃封后的韓國好手朴珠娟（Park Ju-Youn）。朱珍珍顯然游刃有餘，賽後還立刻跟大會簽練習球場。週六四強賽她將遭遇三號種子、泰國好手（Sakhorn Khanthasit）。

朱珍珍這兩日都搭乘大會最早班接駁車、來到橋頭輪椅夢公園球場。來台灣之前，她已連打美國、法國兩站。去年亞帕運她和黃惠敏搭檔創下歷史，為中國奪下首面亞帕運輪網女雙金牌，現在她也將目標瞄準明年八月底登場的東京帕運。

男子雙打方面，台灣組合廖克松搭配戴加揚，一日兩戰，先自會外闖進會內賽，但在會內賽首輪，以2-6、0-6，不敵斯里蘭卡軍人組合，未能晉級四強。明（28日）永達盃各組單雙打賽事，將持續在高雄橋頭輪椅夢公園舉行，上午九時開打。相關賽程資訊，可上「高雄輪椅夢公園」臉書粉絲專頁查詢，歡迎民眾踴躍到場，為國內外好手加油。

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