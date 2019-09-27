日職》東蛋暴動！ 阿部慎之助引退賽開轟（影音）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕巨人傳奇球星阿部慎之助今進行「引退賽」，相隔1580天擔任先發捕手，不僅重演2012年日本大賽的經典場景，還在打擊區轟出生涯第406號全壘打，嗨翻東京巨蛋。

阿部日前在引退記者會表示，希望能再接捕一次洋投馬席森（Scott Mathieson）的球。馬席森從2012年赴日，已在巨人待上8個球季，和阿部搭配過無數次，包括2012年日本一球季，巨人果真在今天安排馬席森在日職生涯首場先發。

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阿部和馬席森守住第一局後，第2局又上場蹲捕，巨人安排阿部在中央大學的學弟澤村拓一投球。然而，澤村一球都沒投，比了兩次暗號的阿部就走上投手丘，作勢要打澤村的頭，重現2012年的經典場景。

2012年10月28日，巨人和日本火腿打日本一第二戰，當時澤村拓也和阿部搭配，當時澤村開局不穩，又看錯暗號，讓阿部有點生氣，直接走上投手丘，當著鏡頭前「巴頭」，並說，「你在這種時候給我看錯暗號？」後來澤村繳8局無失分好投。

阿部今天沒有巴澤村的頭，兩人握手過後，阿部退場換下捕手裝備，改以一壘手亮相，4局下第二打席登場，抓到對手146公里的快速球，一棒送上外野看台，化作本季第7轟，幫助巨人追平比分。

阿部慎之助開轟。（圖片取自巨人推特）

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