南韓賽》王子維3局力退亞運金牌克里斯提 4強與周天成「台灣內戰」

王子維晉級4強。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「羽球王子」王子維今天在超級500系列南韓羽球公開賽男單8強，以21：10、15：21、21：13力退雅加達亞運金牌、世界排名第6的印尼名將克里斯提，生涯第2次打入南韓賽4強，明日將與台灣一哥周天成對決，也代表台灣男單在本屆決賽將佔有1席。

世界排名25的王子維生涯對戰克里斯提6次，取得4勝2敗優勢，但兩人近一次在今年5月紐西蘭公開賽過招並大戰3局，由克里斯提獲勝。

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王子維今夏回到熟悉亞洲賽場，印尼、日本和台北賽都首輪出局，上週中國賽止步16強。不過，他這次一掃低迷，前役更打敗丹麥「新一哥」安童森。

王子維今日面對亞運金牌克里斯提，首局展現不錯手感，在7：6小幅領先，他多次用直線重扣取分，拉出一波13：2攻勢，拿到12個局點，也成功先馳得點。

挾著首局餘威，王子維次局先取5：2領先，但克里斯提不想棄械投降，不僅追平分數，並在9：9平手連拿4分，使王子維陷入苦戰，該局後段最多落後5分，最終由克里斯提扳平戰局。

王子維、克里斯提前6次交手，共有3度鏖戰至3局，王子維取得2勝1敗。這回兩人又再度廝殺至決勝局，王子維前半局從4：4平手，以一波7：1攻勢，帶著4分領先進入技術暫停，後半局則成功維持住這股氣勢，最多拿到8分領先，就算克里斯提兩度追到4分落後，王子維仍有穩住陣腳，最後成功脫穎而出，也怒吼一番，生涯首度叩關超級500賽4強。

王子維下戰對手為周天成，是兩人繼2017年9月台北公開賽後，睽違2年再次於國際賽過招，而王子維過去對戰小天4次，尚未有贏球紀錄。

王子維晉級4強，將與周天成上演台灣內戰。（資料照，記者林正堃攝）

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