戴資穎對決依瑟儂、男單台灣內戰 今日賽事預告與轉播

周天成與戴資穎。（資料照，路透、法新社）

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大聯盟例行賽持續進行，早上7點由印地安人迎戰國民，目前印地安人在美聯外卡落後第二名的光芒2場勝差，接下來的比賽非贏不可，而昨代打吞K的張育成，此役必須調整狀態來幫助球隊。另一場則由運動家迎戰水手，運動家先發投手費爾斯（Mike Fiers）要率隊尋求3連勝，並穩住外卡龍頭。

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南韓羽球公開賽進入4強，世界球后戴資穎將碰上宿敵依瑟儂，雙方過去對戰25次，依瑟儂取得13勝12敗的優勢，不過近2次交手皆由小戴拿下勝利。除此之外，台灣一哥周天成將對決王子維，形成「台灣內戰」，也是繼2017年9月台北公開賽後，兩人再次狹路相逢，過去4次對戰，皆由小天贏球。

中職今兩地開打，Lamigo桃猿與統一獅之戰，猿隊派出李茲先發，獅隊則推出瑞安主投，洋投對決，精彩可期。洲際球場方面，富邦悍將由陳仕朋先發，迎戰兄弟的紐維拉。昨兄弟靠著林智勝擊出再見安打，與悍將拉開至3場勝差，今天兩位近況優異的先發投手正面對決，雙方會擦出什麼樣的火花呢？球迷們記得準時鎖定轉播！

MLB

07:00 印地安人@國民 FOX體育、FOX體育3台、民視

10:00 運動家@水手 FOX體育、FOX體育3台

南韓羽球公開賽

12:00 四強戰 愛爾達體育3台

中職

17:05 Lamigo桃猿@統一獅 ELEVEN SPORTS2、愛爾達體育1台

17:05 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

日職

17:00 軟銀@歐力士 FOX體育

FIBA亞洲盃女籃賽

17:50 第五名爭奪戰 ELEVEN SPORTS1

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